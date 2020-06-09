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Полиция приехала за Михаилом Ефремовым в его квартиру

12:28
Михаил Ефремов. Фото РИА Новости
Михаил Ефремов. Фото РИА Новости
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Полиция приехала за актером Михаилом Ефремовым, однако, он отказывается выходить из квартиры. Он ссылается на свое плохое самочувствие, сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте артиста.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Управляя внедорожником, актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной. В результате ДТП водитель легковушки Сергей Захаров получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Утром 9 июня стало известно, что он скончался в больнице. Ефремова задержали на месте ДТП и отправили на медицинское освидетельствование, сам актер практически не пострадал. Позже выяснилось, что экспертиза показала наличие алкоголя в крови Ефремова.

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