Полиция приехала за Михаилом Ефремовым в его квартиру

Полиция приехала за актером Михаилом Ефремовым, однако, он отказывается выходить из квартиры. Он ссылается на свое плохое самочувствие, сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте артиста.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Управляя внедорожником, актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной. В результате ДТП водитель легковушки Сергей Захаров получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Утром 9 июня стало известно, что он скончался в больнице. Ефремова задержали на месте ДТП и отправили на медицинское освидетельствование, сам актер практически не пострадал. Позже выяснилось, что экспертиза показала наличие алкоголя в крови Ефремова.