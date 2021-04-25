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Полиция начала проверку после избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА

25 апреля 2021, 22:17

Полиция Москвы начала проверку по факту избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений молодым мужчиной в центральной части города вечером 23 апреля. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного ведомства.

Ранее сообщалось, что в избиении бывшего игрока ЦСКА подозревают актера Александра Паля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11240755

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