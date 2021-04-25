Полиция начала проверку после избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА
25 апреля 2021, 22:17
Полиция Москвы начала проверку по факту избиения бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений молодым мужчиной в центральной части города вечером 23 апреля. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного ведомства.
Ранее сообщалось, что в избиении бывшего игрока ЦСКА подозревают актера Александра Паля.
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