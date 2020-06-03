Полицейские встали на колено перед протестующими в США

В нескольких городах США полицейские встали на одно колено перед участниками акций протеста. В ряде случаев работники полиции выражали свою солидарность с протестующими.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

По данным американских СМИ, полицейские опустились на одно колено в Нью-Йорке, Флориде, Вашингтоне и Калифорнии. В Флинте (Мичиган) полиция прошла с участниками акций в одной колонне. В Фергюсоне (Миссури) полицейские стояли на коленях девять минут. Именно столько подозреваемый в убийстве полицейский Дерек Чавен коленом давил на шею Джорджу Флойду.