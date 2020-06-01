Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал новый пост в Instagram, который посвятил серии массовых протестов в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

«В течение последних нескольких дней я много думал о том, как выразить свои чувства по поводу того, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль и грусть. Это ужасный момент для Джорджа и для всех чернокожих, которые страдают от расизма каждый день! Это может быть в футболе, на работе, в школе — в любом месте! Это должно прекратиться раз и навсегда! Не завтра или на следующий день, это должно закончиться сегодня! Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть. Я не потерплю. Мы не потерпим», — написал в Instagram Погба.

В сезоне-2019/20 27-летний Погба провел 8 матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи.