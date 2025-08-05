Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая, сообщила его жена.

Ему было 47 лет.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — цитирует ТАСС супругу комментатора.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.