5 августа, 11:49

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Игнат Заздравин
Корреспондент
Погиб спортивный комментатор Александр Гришин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая, сообщила его жена.

Ему было 47 лет.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — цитирует ТАСС супругу комментатора.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Источник: ТАСС
  • oleg.bob

    Просто ужас! Огромные соболезнования...

    05.08.2025

  • ezoloto

    Тарасова пишет - сбила электричка... Ночью, в сильный дождь... Ужасная новость. Пожалуй, лучший комментатор фигурки... Соболезнования родным и близким...

    05.08.2025

  • Millwall82

    а что произошло? Хорошо его помню, неплохой комментатор. Соболезнования близким.

    05.08.2025

  • НВ

    Царствия небесного усопшему. Жалко парня, такой молодой ушел, но говорят, что Бог забирает лучших. Соболезную родным и близким.

    05.08.2025

  • Робин из Локсли

    ==«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — цитирует ТАСС супругу комментатора.=== Исчерпывающая информация. В любом случае соболезнования родственникам.

    05.08.2025

  • Valekka

    Соболезнования близким!!! Отлично фигурку комментировал!До сих пор перед глазами он с Ягудиным после проката Валиевой,аплодирующие со слезами на глазах! Заздравин! Хоть ума не густо,но фото показать не ау?!

    05.08.2025

