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13 октября, 18:42

Подруга Гогричиани: «Гоча умоляет забрать заявление. Говорит, что это сломает ему карьеру»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о ходе дела.

«Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол. Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится», — сказала Куддус «СЭ».

В начале октября Куддус обвинила Гогричиани в избиении и подала заявление в полицию на своего бывшего молодого человека.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

ФК Балтика
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