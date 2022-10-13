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13 октября, 18:55

Подруга Гогричиани объяснила отсутствие публичных извинений футболиста

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кристин Куддус, подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснила, почему игрок не извинился публично.

«Признать вину и публично извиниться передо мной Гоча отказывается, так как это сломает его карьеру. Его выгонят из «Балтики», если он признается во всем и попросит прощения публично», — сказала Куддус «СЭ».

В начале октября Куддус обвинила Гогричиани в избиении и подала заявление в полицию на своего бывшего молодого человека.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

ФК Балтика
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