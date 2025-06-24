Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва признал свою вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова, признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Тульской области.

23 июня стало известно, что тела Архипова и Аксенова с огнестрельными ранениями нашли в машине на дороге между поселками Майский и Роткинский недалеко от города Узловая. СУСК по Тульской области возбудило уголовное дело по факту убийства двух местных жителей.

По версии следствия, тульский предприниматель совершил преступление из-за нежелания возвращать долг. Под предлогом передачи денежных средств он предложил директору колледжа и его адвокату совместно доехать до поселка Майский, где выстрелил своим жертвам в голову и скрылся с места происшествия.