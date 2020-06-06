Почти 85 новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 1 992 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 193 061 случай коронавируса.

Их числа новых заболевших: 42,3 процента — от 18 до 45 лет; 34,6 процента — от 46 до 65 лет; 10,2 процента — от 66 до 79 лет; 5,5 процента — старше 80 лет; 7,4 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.