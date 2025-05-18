Победителем «Евровидения-2025» стал представитель Австрии Йоханнес Питч

Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) стал победителем «Евровидения-2025». В финале он набрал 436 баллов.

Питч на конкурсе исполнял композицию «Wasted Love» («Напрасная любовь»). В песне были соединены жанры поп, опера и электронная музыка.

Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль (357 баллов) с композицией «New Day Will Rise» («Новый день настанет»). Третьим стал эстонский рэпер Томми Кэш (356 баллов) с песней «Espresso Macchiato».

Россия по решению Европейского вещательного союза с 2022 года отстранена от участия в конкурсе.

В 2025 году 69-й конкурс песни «Евровидение» прошел в Базеле (Швейцария). В прошлом году победителем стал Nemo с песней «The Code».