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6 февраля 2025, 21:00

ПКР наградил FONBET за вклад в развитие Паралимпийского движения в России

Церемония вручения состоялась 5 февраля во время круглого стола с участием руководства Паралимпийского комитета России, букмекерской компании FONBET и всероссийских федераций, развивающих адаптивные виды спорта. Награду представителю компании управляющему акционеру Валентину Голованову вручил президент ПКР Павел Рожков.

На совещании стороны обсудили этапы дальнейшего сотрудничества, в том числе развитие адаптивного спорта и вовлечение ветеранов СВО в паралимпийское движение. В частности, в рамках совместной работы с ПКР благотворительная программа ДоброFON поможет приграничным территориям и новым регионам в создании инфраструктуры, направленной на реабилитацию, адаптацию и подготовку спортсменов-паралимпийцев, а также поддержит торжественную церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь», вручение которой запланировано в Брянске в марте этого года.

«От имени Паралимпийского комитета России благодарю букмекерскую компанию FONBET за поддержку спортсменов-паралимпийцев и наших проектов. Наше сотрудничество продолжается уже не один год. Сейчас FONBET активно поддерживает одно из наших приоритетных направлений работы — это вовлечение ветеранов СВО в паралимпийское движение. На данный момент обсуждаются дальнейшие шаги по расширению взаимодействий в развитии паралимпийского спорта. Мы высоко ценим работу компании по созданию условий для развития адаптивной физической культуры и спорта и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Компания FONBET много лет является партнером Паралимпийского комитета России и много работает в различных направлениях сотрудничества. Мы активно стараемся поддерживать социальные инициативы и помогать комитету. Считаем это нашей социальной ответственностью. Со своей стороны хотим всех поблагодарить и отметить, что это очень важное дело и мы готовы всячески помогать всем тем, что от нас зависит», — прокомментировал управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Ранее FONBET и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, по условиям которого ДоброFON поддержит проведение ряда соревнований в различных видах спорта, проходящих под эгидой федерации.

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АРХИВ

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