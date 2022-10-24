Пирог: «Спортсмены отдельных стран подвергаются дискриминации по национальному признаку»

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление британского лыжника Эндрю Масгрейва о желании соревноваться с российскими лыжниками на Кубке мира.

«Очередное подтверждение, что не все спортсмены согласны с политикой двойных стандартов, которую проводят спортивные федерации под давлением МОК, — сказал Пирог. — Международная федерация лыжного спорта (FIS), продлив отстранение россиян и белорусов, прикрывается размытыми формулировками о «целостности соревнований и безопасности всех участников». Как это понимать? Наши спортсмены кому-то угрожают или подрывают соревновательный процесс? Наоборот, мы наблюдаем прямо противоположную картину, когда атлетов из отдельных стран подвергают дискриминации по национальному признаку. Это ли не та самая угроза целостности соревнований?»

Также депутат отметил, что необходимо продолжать бороться за права российских спортсменов.

«Решение FIS о продлении недопуска российских лыжников прямым образом влияет на зрелищность, на конкурентность, на борьбу, на интерес со стороны болельщиков и прессы. Об этом уже смело говорят соперники наших спортсменов. И их становится все больше. В этой ситуации нам нужно продолжать бороться за права наших спортсменов, объяснять свою позицию, приводить аргументы, в том числе и обращать внимание того же МОК на мнение международного спортивного мира. Необходимо включить все инструменты спортивной дипломатии, чтобы доказать, что российские спортсмены не должны страдать из-за геополитической ситуации, что это противоречит олимпийским принципам», — добавил Пирог.

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23.