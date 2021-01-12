  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию

18:17
Пробирка с надписью «вакцина от коронавируса». Фото Reuters
Пробирка с надписью «вакцина от коронавируса». Фото Reuters

Компания Pfizer назвала условия поставки своей вакцины от коронавируса в Россию, сообщает РБК. В компании отметили, что допускают поставку на условии государственных соглашений, которые должны действовать по меньшей мере до конца 2021 года. Поставки по частным запросам при этом не планируются.

«Мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, но не можем обеспечить прямой доступ к вакцине в ответ на частные запросы», — говорится в сообщении Pfizer.

При этом в компании отметили, что будут тесно сотрудничать с международными организациями и властями других стран для как можно более быстрой поставки вакцины.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир