Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию

Компания Pfizer назвала условия поставки своей вакцины от коронавируса в Россию, сообщает РБК. В компании отметили, что допускают поставку на условии государственных соглашений, которые должны действовать по меньшей мере до конца 2021 года. Поставки по частным запросам при этом не планируются.

«Мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, но не можем обеспечить прямой доступ к вакцине в ответ на частные запросы», — говорится в сообщении Pfizer.

При этом в компании отметили, что будут тесно сотрудничать с международными организациями и властями других стран для как можно более быстрой поставки вакцины.