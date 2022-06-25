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Сегодня, 00:58

МакSим упала после того, как фанатка выбежала на сцену и попыталась обнять певицу. Видео

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Певица МакSим.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Певица МакSим упала во время выступления на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

Во время того, как артистка исполняла свою песню «Мой рай», на сцену выбежала ее поклонница. Фанатка попыталась обнять певицу, но в этот момент девушку уже догнал один из охранников.

В результате МакSим упала на сцену, поскольку фанатка успела схватить артистку за руку. Охранник оттащил девушку от певицы и вывел ее со сцены. МакSим прервала свое выступление на несколько секунд, после чего продолжила концерт.

29 мая МакSим выступила на стадионе «Лужники» после финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1). Певица исполнила свой хит «Знаешь ли ты», который часто поют фанаты красно-белых.

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