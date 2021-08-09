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Певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы

14:35
Певица МакSим. Фото Instagram
Певица МакSим. Фото Instagram
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Певица Марина Максимова (МакSим) в понедельник, 9 августа, опубликовала свой первый пост после выхода из комы.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит.

Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично.

Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.

Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — написала Макsим.

 

Максимова была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков «Спартака», которые поют ее на матчах команды.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSWhEBAszy5/

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