Сегодня, 15:20

Певец Пьеха рассказал о драках на концертах из-за пива

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Не пью ничего уже больше десяти лет. Так как я не пью, конечно же, я за то, чтобы никто не пил в общественных местах. Но что я буду экспертничать. Когда-то же мог выпить пива. Баночка 0,33 сильно не повысит агрессию, не изменит сознание. Если это будет полтора литра, конечно же, я против такого. Большая толпа людей в нетрезвом состоянии — это всегда опасность. Даже у меня на концертах были прецеденты, когда кто-то перебрал и были драки. Казалось бы, у меня, где все максимально мирно. Все сидят, слушают. А тут накал страстей», — сказал Пьеха «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

