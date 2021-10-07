Певец Давид «Дава» Манукян станет судьей проекта «Ледниковый период». Об этом сообщил сам Манукян у себя в Instagram.

«Не получилось кататься на льду из-за травмы, зато теперь в судействе», — сказал он в сторис своего Instagram.

Изначально Манукян должен был стать участником «Ледникового периода», но получил травму плеча. Его партнершей была олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.