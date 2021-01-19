Петербург вновь обошел Москву по числу новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 262 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 281), Москве (3 115), Московской области (1 072), Нижегородской области (471) и Ростовской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровело 3 002 026 человек.