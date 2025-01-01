«Песня года»: во сколько и где смотреть трансляцию

Традиционный музыкальный фестиваль «Песня года» покажет телеканал «Россия 1» в среду, 1 января. Начало — в 14.20 по московскому времени.

Ведущими праздничного концерта станут певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.

Для телезрителей выступят лучшие музыкальные коллективы и исполнители России. Артисты исполнят главные хиты, которые слушали россияне в 2024 году. Среди них: Филипп Киркоров, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Аnna Asti, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Алсу, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Лолита, Artik&Asti, Игорь Николаев, Олег Газманов, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Дмитрий Маликов и другие.

Фестиваль «Песня года» проводится с 1971 года.