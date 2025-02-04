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Сегодня, 12:26

Песков: «Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной»

Даниил Аршавский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах с Международным олимпийским комитетом (МОК) и подчеркнул, что правительство продолжит отстаивать интересы российских спортсменов.

«Мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОКом, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придется потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Большинство российских спортсменов были отстранены от участия в мировых соревнованиях в конце февраля 2022 года по рекомендациям МОК. Отечественных спортсменов допустили на Олимпиаду-2024 в Париже и разрешили выступать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Источник: РИА Новости
МОК
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