Песков рассказал об отсутствии у Путина побочных эффектов после вакцинации
13:37
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина рассказал о состоянии главы государства после вакцинации от коронавируса.
«Побочных эффектов у президента не наблюдается», — приводит РБК слова Пескова.
По словам пресс-секретаря Путина, президент чувствует себя хорошо.
23 марта Песков объявил, что Путин сделал прививку от коронавируса.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января.
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