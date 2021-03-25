Песков рассказал об отсутствии у Путина побочных эффектов после вакцинации

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина рассказал о состоянии главы государства после вакцинации от коронавируса.

«Побочных эффектов у президента не наблюдается», — приводит РБК слова Пескова.

По словам пресс-секретаря Путина, президент чувствует себя хорошо.

23 марта Песков объявил, что Путин сделал прививку от коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января.