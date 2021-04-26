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Песков рассказал о порядке отдыха в майские праздники

14:06

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что майские праздники не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — рассказал Песков журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. Майские праздники будут длиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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