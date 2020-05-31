Песков рассказал, что испытывал необычные ощущения от потери обоняния и вкуса при коронавирусе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который перенес коронавирус, рассказал, что испытывал необычные ощущения от потери обоняния и вкуса.

— Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

Начинается все на самом деле не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале, а потом бегал семь километров. Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. Буквально на следующий день уже началась температура, грипп, ломает.

Всего на день 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.