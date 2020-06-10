Песков опроверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию CNN о занижении количества смертей от коронавирус в стране.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 6 141 летальный исход, выздоровели 242 397 человек.

- Нет, я не согласен с этими оценками, — цитирует ТАСС Пескова. — Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей? В нашей стране проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете.