Первую судью по делу о смерти Марадоны лишили полномочий из-за тайной съемки фильма

Аргентинский суд постановил окончательно лишить полномочий судью Джульетту Макинтач, которая рассматривала дело о смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны.

В мае 2025 года Макинтач была отстранена от участия в разбирательстве из-за тайной съемки видео для документального фильма о процессе. В итоге суд признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс. Возобновление слушаний с новым составом суда назначено на 17 марта 2026 года.

«Единогласно принято решение сместить доктора Джульетту Макинтач, судью уголовного суда Сан-Исидро», — зачитал решение секретарь суда на заседании, которое транслировалось на YouTube-канале суда.

Макинтач также запрещено занимать судебные должности.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года из-за инфаркта миокарда. В результате вскрытия выяснилось, что сердце 60-летнего аргентинца было примерно вдвое больше обычного из-за дилатационной кардиомиопатии. В июне 2022-го Генпрокуратура предъявила восьми медицинским работникам обвинения в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах футболиста. В случае признания вины медикам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет.