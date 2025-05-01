Первомайские праздники: сколько длятся выходные, когда выходить на работу, нерабочие на 9 мая

В связи с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая, в 2025-м россияне будут отдыхать четыре дня. В этом году праздник выпадает на четверг. Таким образом, праздничные выходные продлятся с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая. Им будет предшествовать трехдневная рабочая неделя с 28 апреля (понедельник) по 30 апреля (среда). Первым рабочим днем после выходных будет понедельник, 5 мая.

В честь Дня Победы, который отмечается 9 мая, граждане России также будут отдыхать четыре дня. В этом году праздник выпал на пятницу, но длинные выходные начнутся уже в четверг, 8 мая, из-за перенесенного с 23 февраля (День защитника Отечества) выходного. Таким образом, праздники продлятся с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье). Перед длинными выходными будет вторая в году трехдневная рабочая неделя с 5 мая (понедельник) по 7 мая (среда). Первым рабочим днем после праздников станет понедельник, 12 мая.