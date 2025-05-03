Статьи
3 мая, 12:30

Перекрытия в Москве 3 мая: когда, на сколько, какие улицы

Центр Москвы перекроют движение 3 мая в связи с репетицией Парада
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В субботу, 3 мая пройдет репетиция Парада Победы в центре Москвы. В связи с этим

вводится временные перекрытия движения.

Движение будет закрыто с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади, с 17:30 до окончания мероприятия на нескольких центральных набережных и улицах.

С 22:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать на участках Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. А с 23:30 перекроют участки Садового кольца и Волгоградского проспекта.

Также изменится схема движения в районе Таганской площади. С 16:30 3 мая до 03:00 4 мая организуют двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

Обратите внимание, что на участках ограничений запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.

