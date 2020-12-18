Пенсионный фонд объяснил правила новогодних выплат на детей

Пенсионный фонд России пояснил порядок действий для получения россиянами новогодних выплат на детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ПФР.

Выплату получат все семьи с детьми, которым еще не исполнилось 8 лет на момент 17 декабря 2020 года. Чтобы получить средства, необходимо написать заявление до 1 апреля. Если семья получала летние выплаты, никаких бумаг не нужно заполнять.

«Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. <> Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», — подчеркнули в организации.

17 декабря на пресс-конференции Президент России Владимир Путин сообщил, что все семьи, у которых есть дети до 8 лет, получат выплату в размере пяти тысяч на каждого ребенка. Выплаты коснутся около 12 миллионов детей. Правительство выделит из резервного фонда более 73,5 миллиарда рублей.

Ранее, 23 июля, глава государства поручил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.