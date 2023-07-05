Пенсионерка из Саратовской области впервые сыграла в «Мечталлион» и сразу выиграла 100 миллионов рублей

Пенсионерка Нина Максимовна из Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей в тираже № 33 лотереи «Мечталлион». Первый же купленный билет флагманской лотереи от бренда «Национальная Лотерея» принес ей суперприз. Она стала третьей участницей, выигравшей суперприз в эту лотерею за полгода 2023 года, что случилось впервые в истории современных российских лотерей, которые транслируются по федеральному телевидению. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Нина Максимовна давно играет в лотереи. Она всегда покупает билеты, когда получает пенсию, и дарит их внукам. В семье есть традиция: вместе смотреть трансляции розыгрышей по праздникам. «В этот раз пришла на почту, и наша почтальон предложила попробовать сыграть в новую лотерею «Мечталлион». Конечно, я взяла билет. И сразу выиграла!» — вспоминает победительница.

Первый же билет «Мечталлион» принес ей суперприз. До этого пенсионерка выигрывала только небольшие призы до тысячи рублей. «Когда мне позвонили из «Национальной Лотереи» и сообщили, что мой билет выиграл, у меня был шок, выступили слезы на глазах, — говорит пенсионерка. — Была первая мысль «не может быть», но потом, когда менеджеры все объяснили, то понемногу начала верить, что все правда и я действительно выиграла 100 миллионов».

Нина Максимовна родилась и всю жизнь прожила в поселке в Саратовской области, получила профессию учителя, потом вышла замуж. Большую часть жизни проработала кассиром, потом учетчиком на ферме и уже 20 лет на пенсии. У нее дочь и двое внуков.

Деньги победительница планирует потратить на здоровье внука, ремонт в доме и покупку жилья обоим внукам. «И обязательно часть средств переведу на благотворительность, в фонд, который помогаем больным людям. Если мне такой шанс выпал, значит, надо помочь людям», — считает победительница.

Трансляции розыгрышей лотереи «Мечталлион» проводятся в эфире Первого канала в воскресенье в 09.20 по местному времени. Билеты доступны для покупки на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальной Лотереи» для iOS и Android, а также в отделениях Почты России, собственной сети точек продаж лотереи и у партнеров бренда.