Павел Новиков освобожден от должности заместителя министра спорта РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

63-летнего Новикова освободили от должности в связи с ее сокращением. Он занимал ее с 2012 года.

29 апреля министр спорта Олег Матыцин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта до пяти. На официальном сайте Минспорта заместителями Матыцина значатся: Азат Кадыров (первый заместитель министра), Ксения Машкова (статс-секретарь), Одес Байсултанов, Марина Томилова, Андрей Сельский и Игорь Сидоркевич.