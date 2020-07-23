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Павел Новиков освобожден от должности заместителя министра спорта РФ

13:24

Павел Новиков освобожден от должности заместителя министра спорта РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

63-летнего Новикова освободили от должности в связи с ее сокращением. Он занимал ее с 2012 года.

29 апреля министр спорта Олег Матыцин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта до пяти. На официальном сайте Минспорта заместителями Матыцина значатся: Азат Кадыров (первый заместитель министра), Ксения Машкова (статс-секретарь), Одес Байсултанов, Марина Томилова, Андрей Сельский и Игорь Сидоркевич.

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