Паук из «Коррозии металла» рассказал, как Бузова пила коньяк перед фильмом Сукачева

Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий рассказал о проблемах певицы Ольги Бузовой с алкоголем.

«Плюс я ей запрещал курить траву из закладок. У нас есть люди из таджикской мафии, у которых есть настоящая чуйская трава. Я просил Бузову не возиться с ними! Но она из закладок какую-то фигню курит, которую ни один здравомыслящий человек не станет употреблять. Там кайфа никакого нет, просто человек ходит в одурманивающем состоянии. Мы с ней недавно поехали на премьеру фильма Гарика Сукачева, она сразу же зафигачила косяк и коньяк. Ехали на машине нашего знакомого олигарха, Оля ничего не ела, только накурилась и выпила», — сказал Троицкий.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

Полностью интервью с Сергеем Троицким можно прочитать здесь.