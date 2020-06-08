Парикмахерские, студии красоты и ветклиники Москвы откроются 9 июня
14:37
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
— С завтрашнего дня — 9 июня — могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы. — Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.
Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
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