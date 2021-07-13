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Паралимпиец ответил на претензии Собчак на название программы «Одной ногой в Токио»

13 июля 2021, 16:38
Дмитрий Игнатов. Фото Instagram
Дмитрий Игнатов. Фото Instagram

Известный телеведущий, спортсмен-паралимпиец Дмитрий Игнатов ответил на претензии журналистки Ксении Собчак. Ранее она резко высказалась о название программы на телеканале «Россия 24», которая посвящена паралимпийцам. Программа называется: «Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио».

«Дорогая Ксения Анатольевна, название «Одной ногой в Токио» придумал я. И оно безумно нравится всем моим друзья паратлетам и вообще всем людям с инвалидностью Они пишут, что это классное название. Мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев», — ответил Игнатов в Instagram.

Собчак быстро отреагировал на этот спич и признала свою неправоту.

«Раз шутят сами паралимпийцы, а не «Россия 24», то базару нет, претензии снимаются! Этот вид юмора я люблю! Победите там всех!» — написала Собчак в своем Telegram-канале.

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Иван Шитик все материалы автора

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