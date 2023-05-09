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Сегодня, 09:00

Парад Победы-2023: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

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Фото Global Look Press

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 78-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно в этот день в стране проходит парад Победы. В Москве он пройдет на Красной площади и начнется в 10.00.

Прямой эфир парада Победы можно будет посмотреть на главных телеканалах страны: Первый, «Россия 1», РЕН ТВ и НТВ. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Парад будет принимать министр обороны России Сергей Шойгу, а примерно в 10.15 по Москве с речью выступит президент страны Владимир Путин.

Сразу после обращение президента по Красной площади пройдут представители всех видов вооруженных сил и родов войск: ожидается участие около 10 тысяч человек, а также 125 единиц техники.

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