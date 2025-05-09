Парад Дня Победы: смотреть трансляцию в прямом эфире

Парад Победы на Красной площади состоится в пятницу, 9 мая. Начало — в 10.00 по московскому времени. В программе: марш почетных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра, а также шествие легендарных образцов военной техники, бронеавтомобилей, ракетных комплексов и ударных дронов, авиации. Мероприятие продлится около двух часов.

В прямом эфире парад Победы покажут главные телеканалы страны и их сайты: Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ, Пятый канал и другие. Шествие можно смотреть в ретрансляции федеральных каналов на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко. Также в этом году трансляция будет вестись на больших экранах на улицах Москвы, в том числе для пассажиров метро и наземного транспорта.

Попасть на парад Победы могут только ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники, министры и журналисты.