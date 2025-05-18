Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность
Папа Римский Лев XIV официально начал понтификат.
В рамках древнего ритуала ему вручили «перстень рыбака» и «паллий» — два символа служения. Он был избран новым Папой Римским 8 мая.
69-летний Роберт Прево родом из Чикаго, штат Иллинойс. Большую часть карьеры провел в качестве миссионера в Южной Америке. Он стал первым Папой Римским из США.
Ранее сообщалось, что новый Папа Римский является поклонником тенниса. Также итальянский священник Джузеппе Пагано заявил, что Лев XIV является болельщиком «Ромы».
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