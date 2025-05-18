Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Папа Римский Лев XIV официально начал понтификат.

В рамках древнего ритуала ему вручили «перстень рыбака» и «паллий» — два символа служения. Он был избран новым Папой Римским 8 мая.

69-летний Роберт Прево родом из Чикаго, штат Иллинойс. Большую часть карьеры провел в качестве миссионера в Южной Америке. Он стал первым Папой Римским из США.

Ранее сообщалось, что новый Папа Римский является поклонником тенниса. Также итальянский священник Джузеппе Пагано заявил, что Лев XIV является болельщиком «Ромы».