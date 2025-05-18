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18 мая 2025, 13:18

Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Игнат Заздравин
Корреспондент
Инаугурация Папы Римского Льва XIV.
Фото Global Look Press

Папа Римский Лев XIV официально начал понтификат.

В рамках древнего ритуала ему вручили «перстень рыбака» и «паллий» — два символа служения. Он был избран новым Папой Римским 8 мая.

69-летний Роберт Прево родом из Чикаго, штат Иллинойс. Большую часть карьеры провел в качестве миссионера в Южной Америке. Он стал первым Папой Римским из США.

Ранее сообщалось, что новый Папа Римский является поклонником тенниса. Также итальянский священник Джузеппе Пагано заявил, что Лев XIV является болельщиком «Ромы».

Новый папа римский Лев XIV.Новый папа римский — поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open

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