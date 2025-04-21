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Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

Алина Савинова
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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск.
Фото Getty Images

Умер папа римский Франциск, сообщил официальный аккаунт Ватикана в социальных сетях. Ему было 88 лет.

Известно, что в середине февраля Франциска госпитализировали в больницу для лечения бронхита. Обследования показали двустороннюю пневмонию. Папа пробыл в больнице пять недель и перенес четыре дыхательных кризиса.

Выписали понтифика в конце марта, он только раз появился на публике. Также Папа дал несколько аудиенций.

Франциск был фанатом футбола и с детства болел за «Сан-Лоренсо». Он часто принимал в Ватикане великих игроков.

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Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
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