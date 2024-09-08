Лучшие номера за всю историю КВН. Памяти Александра Маслякова

В воскресенье, 8 сентября, на 83-м году жизни от тяжелой болезни скончался основатель и многолетний ведущий КВН Александр Масляков.

Он работал на телевидении с 1964 года, и помимо КВН вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!». Однако фамилия Маслякова навсегда неразрывно связано именно с «Клубом веселых и находчивых». Под его руководством выросло огромное число юмористов, которые до сих пор работают на телевидении и радуют зрителей своими представлениями.

В память об Александре Маслякове вспоминаем лучшие выступления команд КВН последних десятилетий.

1. Самые яркие нормера 2000-х годов

2. Самые яркие номера 2010-х