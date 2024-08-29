Овечкин: «Не хотелось бы, чтобы Дуров был в тюрьме»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением об аресте во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

«Не знаком с Дуровым, но не хотелось бы, чтобы он был в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — сказал Овечкин.

В ночь на 29 августа Дуров был освобожден из-под стражи в Париже.

Ранее стало известно, что 39-летний россиянин был взят под судебный надзор и может быть освобожден из-под стражи за залог в размере 5 миллионов евро. Предпринимателю запрещено покидать территорию Франции.