Отец Тиммы рассказал, что получил сотни тысяч соболезнований со всего мира

Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы рассказал «СЭ», что получает поддержку со всего мира.

«Хочу поблагодарить всех людей, кто выражает соболезнование о смерти сына. Их очень много, — подчеркнул Райтис. — Я получил уже сотни тысяч сообщений в социальных сетях. Из России, Латвии, многих стран Европы и Азии. Это незнакомые люди, которые нашли время, чтобы вспомнить добрым словом Яниса. Более того, многие присылают стихи, пишут песни про сына. Также хочу сказать спасибо тем, кто организовал стихийный мемориал возле посольства Латвии в Москве. Люди приносят цветы, вспоминают Яниса. Безусловно, еще важно поблагодарить друзей, которые собирали деньги, чтобы транспортировать тело в Латвию и нормально проститься с сыном, и нашу большую семью. Они поддерживают не только морально, но и материально».

Отдельно Райтис поблагодарил друга Яниса Марка Пугачева.

«Он очень сильно помог, — продолжил спикер. — Привез собаку Яниса из США в Париж. Сейчас с ней занимаются кинологи. Она много пережила и нужно время, чтобы прийти в нормальное состояние. Еще Марк тратит много времени и денег, чтобы мы выяснили правду о смерти сына. Если бы не его усилия, то, возможно, эта история бы быстро заглохла».

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Янис выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.