Отец погибшего Тиммы требует провести проверку телефона его сына

Райтис Тимма, отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, попросил юриста Екатерину Гордон помочь в том, чтобы правоохранительные органы изучили содержимое телефона его сына.

«Райтис Тимма обратился к Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни... Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству», — написала Гордон в своем Telegram-канале.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. С 2015 по 2021 год латвийский баскетболист выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.