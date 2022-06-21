Отец Загитовой ничего не знает о планах фигуристки принять участие в боксерском поединке

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Ильназ Загитов прокомментировал возможный боксерский поединок своей дочери.

«Я ничего не знаю, будет ли выступать Алина или нет», — приводит слова Загитова Metaratings.ru.

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».