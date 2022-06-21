Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 12:55

Отец Загитовой ничего не знает о планах фигуристки принять участие в боксерском поединке

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Ильназ Загитов прокомментировал возможный боксерский поединок своей дочери.

«Я ничего не знаю, будет ли выступать Алина или нет», — приводит слова Загитова Metaratings.ru.

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

Ранее спортсменка опубликовала фотографию в боксерских перчатках в социальных сетях, написав «готовлюсь к чему-то новому».

Алина Загитова. Загитова захотела подраться: знаменитая фигуристка проведет боксерский бой

Источник: https://metaratings.ru/news/otets-zagitovoy-ne-znaet-o-planakh-figuristki-vystupit-v-bokse-1294116/
Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
1
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» нужен Стерлинг, а «Ювентусу» - Ди Мария, «ПСЖ» выкупает себе тренера за 10 млн. Главные трансферные слухи Европы на 21 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова о боксерском поединке Загитовой: «Пусть идет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости