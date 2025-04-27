Отец Большунова о разрушенном доме: «Здесь началась его лыжная карьера»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова поделился подробностями обстрела их семейного дома украинским боеприпасом.

«Дом разрушен. Снаряд попал в середину дома, и все сгорело. Мы живем прямо на границе с Украиной. Это всего в паре километров отсюда. Конечно, Саше больно. Вот тут все и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — приводит слова Большунова-старшего VG.

По словам Большунова-старшего кажется, остались только кирпичные стены, и он даже не поехал туда, так как не хочет еще больше огорчать себя. Также он отметил, что до сих пор не может обрести душевный покой.

Инцидент произошел в селе Подывотье Севского района Брянской области. 25 апреля в дом попал осколочный боеприпас ВОГ, что привело к возгоранию и полному уничтожению построек.