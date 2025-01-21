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Сегодня, 12:20

Отец Тиммы рассказал, что сын порвал с ним отношения из-за собаки: «Они меня везде заблокировали»

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Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему сын прекратил общение с семьей.

— Скажу, что в самом начале ничего не предвещало такого. Я гостил у них иногда, и на игры в Москву приезжал, да и не только туда, еще и в Испанию, там он еще с Анной жил. Ничего не предвещало беды, у нас были хорошие контакты, даже Анна у меня иногда заказывала видео в подарок на Новый год. Мамба жил у нас, но случился один несчастный случай, когда он был у нас и попал под машину. В тот день, 11 ноября 2021 года, когда собака умерла, либо Янис, либо его жена посчитали, что я виноват и, буквально из-за собаки все мои связи с ними оборвались. Они меня везде заблокировали: и Янис, и Анна, и дети.

Да, мы потом связывались, но Янис решил, что наши пути разошлись, хотя я всегда надеялся, что это изменится, но, к сожалению, не успел. Думаю, что никто иной, как Анна не способствовала этому. Она же свою семью не очень любит и говорит, что сама всего добилась. Она своих родителей ни во что не ставит, и, наверное, она решила, что у Яниса тоже так должно быть. Конечно, и с другими были плохие отношения, но не так как со мной, хотя до этого Янис всегда говорил: «Спасибо, папа. Кем бы я был, если не ты», — сказал Тимма «СЭ».

17 декабря 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвы в подъезде жилого дома в центре Москвы В начале декабря он развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Денис Сафронов

Янис Тимма
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