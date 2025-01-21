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Сегодня, 13:20

Отец Тиммы рассказал о ссоре Седоковой с Янисом из-за его матери: «Сказала: «Либо она, либо я»

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Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы ответил на вопрос «СЭ», любила ли Анна Седокова его сына.

«Допускаю, что в самом начале любила. Ссорились, конечно, мы видели это в социальных сетях. Мне казалось, что это какой-то пиар, вместе с которым все больше подписчиков и денег. Оказалось, что это все по-настоящему было. Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке и Анна сказала ему: «Либо мама, либо я». Тогда они поссорились и пришлось Янису снимать гостиницу. Уже тогда показалось, что не совсем все хорошо», — сказал Тимма «СЭ».

17 января 32-летни Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря Тимма он с певицей Анной Седоковой.

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Александр Абустин

Янис Тимма
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