Отец Александра Большунова отреагировал на обстрел родного села в Брянской области

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обстрел села Подывотье Брянской области.

«Я сейчас там не нахожусь. Иногда «наездами» в Подывотье приезжаю. Так что все обошлось, все нормально, слава Богу. Время такое неспокойное», — сказал Большунов «СЭ».

Ранее РИА Новости со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщило, что ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района. В результате один мирный житель получил ранения.

Подывотье — родной район многократного олимпийского чемпиона Большунова, там он начал свою спортивную карьеру.