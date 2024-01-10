Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 20:25

Отец Александра Большунова отреагировал на обстрел родного села в Брянской области

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обстрел села Подывотье Брянской области.

«Я сейчас там не нахожусь. Иногда «наездами» в Подывотье приезжаю. Так что все обошлось, все нормально, слава Богу. Время такое неспокойное», — сказал Большунов «СЭ».

Ранее РИА Новости со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщило, что ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района. В результате один мирный житель получил ранения.

Подывотье — родной район многократного олимпийского чемпиона Большунова, там он начал свою спортивную карьеру.

Александр Большунов
2
Читайте также
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамаев рассказал подробности инцидента на борту самолета в Дубай

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости