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Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом в центре Москвы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Отар Кушанашвили.
Фото Соцсети

Известного телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в центре Москвы с сердечным приступом, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 53-летний Кушанашвили находился в столичном ресторане Sabor de la Vida, в котором вместе с друзьями смотрел матч 15-го тура чемпионата России по футболу-2023/24 «Спартак» — «Ростов» (2:1). Журналист пожаловался на проблемы с дыханием и боли под грудью и в области живота.

Позднее на место прибыла бригада скорой помощи, которая приняла решение госпитализировать телеведущего в Боткинскую больницу. Отмечается, что Кушанашвили находится в сознании и поддерживает контакт с бригадой медиков.

Отар Кушанашвили является болельщиком ЦСКА и медиадиректором клуба «Родина Медиа», выступающего в Медиалиге.

Источник: Telegram-канал Baza
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