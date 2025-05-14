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14 мая 2025, 12:29

Осужденного Мещерякова лишили звания заслуженного тренера по морскому многоборью

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о лишении Сергея Мещерякова почетного звания заслуженного тренера России по морскому многоборью. Об этом сообщается на сайте Минспорта РФ.

Такое решение было принято после того, как Мещерякова признали виновным за развратные действия в отношении несовершеннолетних. 1 ноября 2024 года его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также 68-летнему Мещерякову запретили заниматься педагогической, воспитательной и трудовой деятельностью с детьми.

Почетное звание Мещерякову присвоили 28 февраля 1995 года.

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Михаил Дегтярев
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