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2 апреля, 20:55

Оргкомитет Премии СБК составил шорт-лист претендентов в 27 номинациях

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Победители будут объявлены в Москве 18 апреля. На 27 Золотых глобусов претендуют 248 финалистов. В большинстве номинаций предусмотрены защиты перед жюри — они пройдут с 7 по 11 апреля.

Финалисты VII Премии СКБ

Арена года

  1. «УГМК-Арена»

  2. «Огарев Арена»

  3. «Кузбасс-Арена»

  4. «ЦСКА Арена»

  5. Дворец спорта «Большой»

  6. «Волгоград Арена»

  7. «Ростех Арена»

  8. «Сибирь-Арена»

  9. Дворец водных видов спорта (Екатеринбург)

  10. Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»

Спортобъект года

  1. МСК «Жаворонки»

  2. «Кристалл Арена» (Красноярск)

  3. Международный центр самбо и центр бокса

  4. Ледовый дворец «Марий Эл»

  5. Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)

  6. Дворец тенниса «Лужники»

  7. «Баскет Холл Москва»

  8. Спортивный комплекс «Красная звезда»

  9. Спортивный комплекс «Раменки»

  10. «Территория мяча»

Площадка года

  1. «Академия будущего»

  2. «Сосновка Парк»

  3. F-Base

  4. Сквош-клуб «Москва»

  5. Академия хоккея «Спартаковец»

  6. Дворец спорта «Некрасовка»

  7. «Полюс Арена»

  8. Центр уличного баскетбола (Вологда)

  9. Омский велотрек

  10. «Черный кристалл»

Горнолыжный курорт года

  1. «Чекерил»

  2. «Горный воздух»

  3. «Газпром»

  4. «Игора»

  5. «Золотая долина»

  6. «Солнечная долина»

Событие года (бюджет до 15 млн рублей)

  1. «Ижевская винтовка»

  2. Гимнастическая премьер-лига

  3. Фестиваль «Год легендарных побед»

  4. «ВКонтакте ФНЛ Драфт»

  5. Шоу «Кристалл. Август. Зима летом»

  6. Матч звезд Женской хоккейной лиги-2025

  7. Суперкубок VK Видео по футболу

  8. Admiral Olimpbet Fest

  9. «100 лет пермскому баскетболу»

  10. ««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»

  11. Суперфинал Единой континентальной лиги 3?3

Событие года (бюджет от 15 млн рублей)

  1. Открытые киберспортивные студенческие игры на призы губернатора Краснодарского края

  2. «Winline сквозь вселенные». «Краснодар» — ФК «10»

  3. Чемпионат России по вольной борьбе

  4. Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»

  5. Кубок Первого канала по хоккею

  6. Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию

  7. Суперфинал Fonbet Кубка России по футболу

  8. «Матч года. Все звезды хоккея»

  9. Финал Кубка России по пляжному волейболу

  10. «Притяжение чемпионов»

Спортивно-массовое мероприятие года

  1. День московского спорта

  2. Winline Urban Games

  3. Malidak

  4. Ironstar Sirius Sochi

  5. «Спортивный актив Оренбуржья»

  6. Челябинский марафон

  7. «АССК Фест»

  8. Чемпионат мира X-Waters

  9. Фестиваль школьного спорта

  10. Детская футбольная медиалига

Концепция года (ранее — Проект года)

  1. Фиджитал-центр (Киров)

  2. Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)

  3. Квартал «Союз»

  4. Navka Arena

  5. Рекреационно-оздоровительный комплекс на берегу Енисея

  6. Кластер «Лотос»

  7. Спортивно-гостиничный комплекс VSporte

Девелопер года

  1. Группа «Родина»

  2. Agalarov Development

Производитель года

  1. Bronze Gym

  2. Targex

  3. А1

  4. Verta

  5. Natural Advance

  6. B-Sight

  7. «Спортивные технологии»

  8. «Спорт комплект»

  9. «Легенда»

  10. «Не для всех»

Менеджер года

  1. Сергей Крюков, исполнительный директор Российского студенческого спортивного союза

  2. Антон Гаврилов, генеральный директор «ВТБ Арены»

  3. Николай Осипов, президент Winline Медийной футбольной лиги

  4. Андрей Ведищев, президент БК «Локомотив-Кубань»

  5. Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан

  6. Лилия Соловьева, генеральный директор «Советского спорта»

  7. Жанна Люкшина, генеральный директор радио «Зенит»

  8. Руслан Медведь, СЕО Pari

  9. Роман Бабаев, генеральный директор ФК ЦСКА

  10. Владимир Иоффе, директор аквакомплекса «Лужники»

  11. Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom

  12. Алексей Жлоба, генеральный директор ХК «Металлург» и «Территории притяжения»

Невоспетые герои

  1. Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)

  2. Александр Бобылев, операционный директор DCS Stadium

  3. Нина Боденчук, директор по развитию Федерации шахмат России

  4. Максим Можилов, руководитель проекта #Всенаспорт.рф

  5. Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup

  6. Никита Грязнов, спортивный директор Arena Play

  7. Роман Шурыгин, руководитель медиаотдела БК «Уралмаш»

  8. Стратегический отдел агентства «Клуб»

  9. Команда конкурса «Россия — футбольная страна»

  10. Команда стадиона «Ак Барс Арена»

Спортивный регион года

  1. Республика Татарстан

  2. Калининградская область

  3. Омская область

  4. Рязанская область

  5. Свердловская область

Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 млн рублей)

  1. «Матч поддержки» ХК «Трактор»

  2. Тематический номер отеля «Зенит 1925»

  3. Мотогоночная команда ЦСКА и «Нефтьмагистраль»

  4. Презентация партнерства ХК «Динамо» (Минск) и «Белавиа»

  5. ФК «Амкар» и ТРЦ «Планета»

  6. Василий Маврин в ФК «Пари НН»

  7. Чествование Игоря Ларионова

  8. 1000-й матч ХК «Нефтехимик»

  9. #00с7b1 в Кубке России по футболу

  10. Год культуры с ХК «Торпедо»

Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 млн рублей)

  1. «Мир. Любовь. Игра»

  2. «Альфа+сквош»

  3. Pari и сборная Сербии на Евро-2024

  4. Admiral Olimpbet Fest

  5. Шоу-момент «VK Музыки» на финале Winline Кубка медиалиги

  6. ФК ЦСКА и Аротнека

  7. FonTeam

  8. Fonbet Overtime

  9. Звездный путь Fonbet

  10. «Динамо 8-bit»

Технология года

  1. «ЮниСтат»

  2. Системы спортивной аналитики B-Sight

  3. Исследование эффективности Игр будущего

  4. Цифровая экосистема ФНЛ

  5. CRM-система SportFlow

  6. idChess

  7. FitBase

  8. Социальная сеть «Сигнал»

  9. VSporte Smart Graphics

  10. «Рустайминг»

Креатив года

  1. Ролик ФК «Динамо» (Брянск) о недопуске поля

  2. Кинетическое шоу на зимних Сурдлимпийских играх «Мы вместе. Спорт»

  3. «Мы — Акинфеев»

  4. Спортивный дневник «Рубина»

  5. «Выжить в Белеке»

  6. «Эль-Пластико»

  7. Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ

  8. 1000-й матч ХК «Нефтехимик»

  9. «Бетсити Fight Nights» среди медиафутболистов

  10. «Слово бегуна: пот на асфальте»

SMM года

  1. «Мяч Production»

  2. «Матч ТВ»

  3. БК «Зенит»

  4. RCC Media

  5. «Чемпионат»

  6. Детские медиа КХЛ

  7. Телеграм-канал «Кибер» «Спортс»

  8. «VK Спорт»

  9. Национальная студенческая футбольная лига

  10. BetBoom

Matchday года

  1. «Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»

  2. Ретроматч БК «Уралмаш»

  3. «Мода и стиль» — ФК «Пари НН»

  4. День народного единства — ФК «Балтика»

  5. Серия матчей ХК «Лада»

  6. Русский народный матч — ХК «Сибирь»

  7. Азиатская серия ХК «Адмирал»

  8. Суперфинал Fonbet Кубка России по футболу

  9. «Матч самоуправления» — ХК «Сочи»

10. «Спартак» — «Зенит» в РПЛ

Блогер года

  1. Александр Журавлев, «Мяч Production»

  2. Елизавета Худайбердиева

  3. Иван Трегубов, «Всё хОКкей»

  4. Владимир Прокофьев, «Вредный букмекер»

  5. Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»

  6. Игорь Лазорин, «Игорь, как дела?»

  7. Глеб Трифонов, «Мутко против»

  8. Дмитрий Егоров, Edimsport

  9. Анар Ибрагимов, Legalbet

  10. Евгения Медведева, «БеС комментариев»

Стартап года

  1. «Рубрик»

  2. myChess

  3. B-Sight

  4. FEFU Amsrt Fitness

  5. Фестиваль «Голос улицы»

  6. Mad Redis Lab

  7. «Факультет»

  8. «Диаграм»

  9. Центр психологической подготовки спортсменов Overtime

  10. «Фонкод»

Прорыв года

  1. ФК «10»

  2. Программа лояльности ФК «Факел»

  3. Управление коммерческими правами ХК «Витязь»

  4. Цифровая экосистема ФНЛ

  5. Manager 360

  6. «Советский спорт»

  7. Конференция TrailConf

  8. Социальная сеть «Сигнал»

  9. Баскетбольные мячи J?gel

  10. ФК «Броук Бойз»

Корпоративное событие года

  1. Семейный праздник «Достигая цели!»

  2. Marks Camp

  3. ЗОЖ-программа «ДвижОк»

  4. SM Fest

  5. Хоккейный турнир «Газпром нефти»

  6. Спартакиада M Sport

  7. Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби

  8. СпортЛига ТМХ

  9. «Будь здоров!»

Медиапроект года

  1. «Мяч Production»

  2. Шоу «Игра в города»

  3. Сериал «Камеру убери»

  4. Мини-сериал «Снег в большом городе»

  5. «Наши в Париже»

  6. Открытая студия «Радио «Зенит»» в честь 40-летия чемпионства ФК «Зенит»

  7. Шоу «Хоккейный борт»

  8. «Скользкий лед»

  9. Федерация хоккея Москвы и VSporte

  10. YouTube-канал BetBoom Sports

Лучший фильм

  1. «Федя. Народный футболист»

  2. «Роковая партия»

  3. «Главные победы»

  4. «Давка-82. Тайная трагедия СССР»

  5. «Трудные подростки»

  6. «О нерадивом отце и красном автобусе»

  7. «Разрушая лед: Суперсерия 1972»

  8. «Управляемый занос»

  9. «Кубок Гагарина. Битва за мечту»

  10. «Мама, мы — ЦСКА!»

Социальный проект года

  1. «Это все еще я!»

  2. Лес FitStars

  3. Школьная лига ЦСКА по тэг-регби в Мариуполе

  4. Премия «Джентльмен года»

  5. Конкурс «Ты в игре»

  6. Фильм ФК «Сочи» «Трудные подростки»

  7. «Вместе! Со спортом»

  8. «В борьбе за жизнь мы — одна команда»

  9. «Уральская классика»

  10. «Вызов»

Работодатель года

  1. «Спортмастер»

  2. «Спортс»

  3. «Триколор»

  4. ХК СКА

  5. A&A Sports

  6. ФНЛ

Премия СБК — ведущая профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления. Лауреатов определит независимый экспертный совет из более чем 200 специалистов отрасли. Кульминацией премии станет церемония награждения, которая пройдет 18 апреля 2025 года в Москве в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».

Организатор премии — холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

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