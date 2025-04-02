Оргкомитет Премии СБК составил шорт-лист претендентов в 27 номинациях
Победители будут объявлены в Москве 18 апреля. На 27 Золотых глобусов претендуют 248 финалистов. В большинстве номинаций предусмотрены защиты перед жюри — они пройдут с 7 по 11 апреля.
Финалисты VII Премии СКБ
Арена года
-
«УГМК-Арена»
-
«Огарев Арена»
-
«Кузбасс-Арена»
-
«ЦСКА Арена»
-
Дворец спорта «Большой»
-
«Волгоград Арена»
-
«Ростех Арена»
-
«Сибирь-Арена»
-
Дворец водных видов спорта (Екатеринбург)
-
Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»
Спортобъект года
-
МСК «Жаворонки»
-
«Кристалл Арена» (Красноярск)
-
Международный центр самбо и центр бокса
-
Ледовый дворец «Марий Эл»
-
Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)
-
Дворец тенниса «Лужники»
-
«Баскет Холл Москва»
-
Спортивный комплекс «Красная звезда»
-
Спортивный комплекс «Раменки»
-
«Территория мяча»
Площадка года
-
«Академия будущего»
-
«Сосновка Парк»
-
F-Base
-
Сквош-клуб «Москва»
-
Академия хоккея «Спартаковец»
-
Дворец спорта «Некрасовка»
-
«Полюс Арена»
-
Центр уличного баскетбола (Вологда)
-
Омский велотрек
-
«Черный кристалл»
Горнолыжный курорт года
-
«Чекерил»
-
«Горный воздух»
-
«Газпром»
-
«Игора»
-
«Золотая долина»
-
«Солнечная долина»
Событие года (бюджет до 15 млн рублей)
-
«Ижевская винтовка»
-
Гимнастическая премьер-лига
-
Фестиваль «Год легендарных побед»
-
«ВКонтакте ФНЛ Драфт»
-
Шоу «Кристалл. Август. Зима летом»
-
Матч звезд Женской хоккейной лиги-2025
-
Суперкубок VK Видео по футболу
-
Admiral Olimpbet Fest
-
«100 лет пермскому баскетболу»
-
««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»
-
Суперфинал Единой континентальной лиги 3?3
Событие года (бюджет от 15 млн рублей)
-
Открытые киберспортивные студенческие игры на призы губернатора Краснодарского края
-
«Winline сквозь вселенные». «Краснодар» — ФК «10»
-
Чемпионат России по вольной борьбе
-
Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»
-
Кубок Первого канала по хоккею
-
Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию
-
Суперфинал Fonbet Кубка России по футболу
-
«Матч года. Все звезды хоккея»
-
Финал Кубка России по пляжному волейболу
-
«Притяжение чемпионов»
Спортивно-массовое мероприятие года
-
День московского спорта
-
Winline Urban Games
-
Malidak
-
Ironstar Sirius Sochi
-
«Спортивный актив Оренбуржья»
-
Челябинский марафон
-
«АССК Фест»
-
Чемпионат мира X-Waters
-
Фестиваль школьного спорта
-
Детская футбольная медиалига
Концепция года (ранее — Проект года)
-
Фиджитал-центр (Киров)
-
Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)
-
Квартал «Союз»
-
Navka Arena
-
Рекреационно-оздоровительный комплекс на берегу Енисея
-
Кластер «Лотос»
-
Спортивно-гостиничный комплекс VSporte
Девелопер года
-
Группа «Родина»
-
Agalarov Development
Производитель года
-
Bronze Gym
-
Targex
-
А1
-
Verta
-
Natural Advance
-
B-Sight
-
«Спортивные технологии»
-
«Спорт комплект»
-
«Легенда»
-
«Не для всех»
Менеджер года
-
Сергей Крюков, исполнительный директор Российского студенческого спортивного союза
-
Антон Гаврилов, генеральный директор «ВТБ Арены»
-
Николай Осипов, президент Winline Медийной футбольной лиги
-
Андрей Ведищев, президент БК «Локомотив-Кубань»
-
Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
-
Лилия Соловьева, генеральный директор «Советского спорта»
-
Жанна Люкшина, генеральный директор радио «Зенит»
-
Руслан Медведь, СЕО Pari
-
Роман Бабаев, генеральный директор ФК ЦСКА
-
Владимир Иоффе, директор аквакомплекса «Лужники»
-
Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom
-
Алексей Жлоба, генеральный директор ХК «Металлург» и «Территории притяжения»
Невоспетые герои
-
Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)
-
Александр Бобылев, операционный директор DCS Stadium
-
Нина Боденчук, директор по развитию Федерации шахмат России
-
Максим Можилов, руководитель проекта #Всенаспорт.рф
-
Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup
-
Никита Грязнов, спортивный директор Arena Play
-
Роман Шурыгин, руководитель медиаотдела БК «Уралмаш»
-
Стратегический отдел агентства «Клуб»
-
Команда конкурса «Россия — футбольная страна»
-
Команда стадиона «Ак Барс Арена»
Спортивный регион года
-
Республика Татарстан
-
Калининградская область
-
Омская область
-
Рязанская область
-
Свердловская область
Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 млн рублей)
-
«Матч поддержки» ХК «Трактор»
-
Тематический номер отеля «Зенит 1925»
-
Мотогоночная команда ЦСКА и «Нефтьмагистраль»
-
Презентация партнерства ХК «Динамо» (Минск) и «Белавиа»
-
ФК «Амкар» и ТРЦ «Планета»
-
Василий Маврин в ФК «Пари НН»
-
Чествование Игоря Ларионова
-
1000-й матч ХК «Нефтехимик»
-
#00с7b1 в Кубке России по футболу
-
Год культуры с ХК «Торпедо»
Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 млн рублей)
-
«Мир. Любовь. Игра»
-
«Альфа+сквош»
-
Pari и сборная Сербии на Евро-2024
-
Admiral Olimpbet Fest
-
Шоу-момент «VK Музыки» на финале Winline Кубка медиалиги
-
ФК ЦСКА и Аротнека
-
FonTeam
-
Fonbet Overtime
-
Звездный путь Fonbet
-
«Динамо 8-bit»
Технология года
-
«ЮниСтат»
-
Системы спортивной аналитики B-Sight
-
Исследование эффективности Игр будущего
-
Цифровая экосистема ФНЛ
-
CRM-система SportFlow
-
idChess
-
FitBase
-
Социальная сеть «Сигнал»
-
VSporte Smart Graphics
-
«Рустайминг»
Креатив года
-
Ролик ФК «Динамо» (Брянск) о недопуске поля
-
Кинетическое шоу на зимних Сурдлимпийских играх «Мы вместе. Спорт»
-
«Мы — Акинфеев»
-
Спортивный дневник «Рубина»
-
«Выжить в Белеке»
-
«Эль-Пластико»
-
Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ
-
1000-й матч ХК «Нефтехимик»
-
«Бетсити Fight Nights» среди медиафутболистов
-
«Слово бегуна: пот на асфальте»
SMM года
-
«Мяч Production»
-
«Матч ТВ»
-
БК «Зенит»
-
RCC Media
-
«Чемпионат»
-
Детские медиа КХЛ
-
Телеграм-канал «Кибер» «Спортс»
-
«VK Спорт»
-
Национальная студенческая футбольная лига
-
BetBoom
Matchday года
-
«Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»
-
Ретроматч БК «Уралмаш»
-
«Мода и стиль» — ФК «Пари НН»
-
День народного единства — ФК «Балтика»
-
Серия матчей ХК «Лада»
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Русский народный матч — ХК «Сибирь»
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Азиатская серия ХК «Адмирал»
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Суперфинал Fonbet Кубка России по футболу
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«Матч самоуправления» — ХК «Сочи»
10. «Спартак» — «Зенит» в РПЛ
Блогер года
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Александр Журавлев, «Мяч Production»
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Елизавета Худайбердиева
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Иван Трегубов, «Всё хОКкей»
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Владимир Прокофьев, «Вредный букмекер»
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Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»
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Игорь Лазорин, «Игорь, как дела?»
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Глеб Трифонов, «Мутко против»
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Дмитрий Егоров, Edimsport
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Анар Ибрагимов, Legalbet
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Евгения Медведева, «БеС комментариев»
Стартап года
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«Рубрик»
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B-Sight
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FEFU Amsrt Fitness
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Фестиваль «Голос улицы»
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Mad Redis Lab
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«Факультет»
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«Диаграм»
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Центр психологической подготовки спортсменов Overtime
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«Фонкод»
Прорыв года
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ФК «10»
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Программа лояльности ФК «Факел»
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Управление коммерческими правами ХК «Витязь»
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Цифровая экосистема ФНЛ
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Manager 360
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«Советский спорт»
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Конференция TrailConf
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Социальная сеть «Сигнал»
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Баскетбольные мячи J?gel
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ФК «Броук Бойз»
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Премия СБК — ведущая профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления. Лауреатов определит независимый экспертный совет из более чем 200 специалистов отрасли. Кульминацией премии станет церемония награждения, которая пройдет 18 апреля 2025 года в Москве в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».
Организатор премии — холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».