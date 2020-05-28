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Опубликована карта для прогулок в Москве

18:05
Опубликована карта с графиком прогулок для жителей столицы. Фото AFP
Опубликована карта с графиком прогулок для жителей столицы. Фото AFP
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На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликована карта с графиком прогулок для жителей столицы.

Для того, чтобы узнать расписание, следует выбрать свой дом на карте и прописать адрес в поисковую строку. Объявления с графиками прогулок будут развешены в подъездах, их положат в почтовые ящики и также опубликуют на интернет-портале «Яндекс» и в других мобильных приложениях.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

В Москве — 173 497 подтвержденных случаев инфицирования covid-19, 71 251 — выздоровело и 2 254 смертей.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/progulka/

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